Vecino quota 100! Contro il Ludogorets farà cifra tonda con la Lazio

RASSEGNA STAMPA - Che traguardo, Vecino. Cifra tonda contro il Ludogorets: l'uruguaiano raggiungerà quota 100 presenze con la maglia della Lazio, salvo sorprese. Come riportato da Il Corriere dello Sport, in carriera ha giocato più partite solamente con la maglia dell'Inter (127). Dopo di che ci sono Fiorentina (85), Empoli (38), Central Español (32), Nacional (23) e Cagliari (9).

Il centrocampista è arrivato nella Capitale nell'estate del 2022, mettendo a referto 12 gol e 5 assist in poco più di due anni. In biancoceleste, nello specifico, ha giocato 73 gare in Serie A, 6 in Champions League, 10 in Europa League, 4 in Conference, 5 in Coppa Italia e 1 in Supercoppa Italiana. In questa stagione è già a quota 14 presenze tra campionato (10) e coppe europee (4).

Contro il Ludogorets all'Olimpico Baroni dovrebbe tornare al 4-2-3-1 e puntare di nuovo su di lui in mediana. Dele-Bashiru non è al meglio (affaticamento): per questo Vecino potrebbe arrivare a quota 4 partite consecutive dal primo minuto dopo quelle contro Porto, Monza e Bologna. Proverà a festeggiare al meglio la sua centesima con la Lazio.