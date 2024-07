Venezia, via alla tournée olandese per la squadra di Di Francesco

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Sarà il Venezia il primo avversario della Lazio nella gara che aprirà di fatto la stagione biancoceleste in programma domenica 18 agosto alle 20.45 allo stadio Olimpico. Così come la squadra di Baroni anche quella di Di Francesco sta disputando diverse amichevoli tra cui l'ultima contro l'NK Istra di Tramezzani terminata in pareggio con le reti di Jaganjac e Gytkjaer. I lagunari, come riporta il Corriere dello Sport, inizieranno ora la tournée olandese in cui giocheranno altre due amichevoli.