Zaccagni, la sua 'regia' per i gol della Lazio: nuovi stimoli dopo la sosta

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Zaccagni - rientrato alla base - stringe la fascia al braccio e si riprende la Lazio. Sosta vissuta lontana da Formello (due impegni in azzurro e soltanto l'ingresso nel finale contro Israele), ora può tornare ad esaltarsi grazie al ruolo di primo piano che gli ha affidato Baroni. La posizione ideale in ogni senso. Zaccagni trascinatore, esterno inamovibile, 'responsabilizzato' dagli addii pesanti e dalle eredità consegnate. Il 10 che era di Luis Alberto, i rigori e la spinta come capitano post-Immobile.

L'ex Verona non ha paura di caricarsi sulle spalle pressioni e passioni. Il posticipo di lunedì lo vivrà da ex, è cresciuto ed esploso con la maglia gialloblù dell'Hellas. Come riporta il Corriere dello Sport, serve una prova da big: possono aumentare le soddisfazioni rispetto alle prime tre giornate. Un gol all'esordio contro il Venezia. Non ha brillato a Udine, col Milan s'è rivisto lo spirito necessario: Zaccagni ha aggiunto qualità determinante nelle azioni delle reti di Castellanos e Dia. Nasce da lui lo sviluppo del momentaneo 1-1, i compagni hanno completato l'opera.

Oggi di riunirà ai compagni, ha cinque giorni per spingerli a non steccare la ripartenza in A. Zaccagni ispirato può fare la differenza. Per sentirsi rassicurati basterebbe ripetere le prestazioni contro il Verona della scorsa stagione. Colpo di tacco all'andata, la replica all'Olimpico: sinistro infilato all'angolino filtrante di Luis Alberto. Aveva appena recuperato dall'infortunio alla caviglia. Baroni e la Lazio hanno bisogno di Zaccagni in quella versione, più decisiva che mai.

TORNA ALLA HOMEPAGE