Lazio, cena di Natale per la Primavera di Sanderra: presenti anche... - FOTO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Nella serata di ieri, come comunicato dalla Lazio sul proprio sito ufficiale, è andata in scena la cena di Natale per la squadra Primavera di mister Sanderra. A questa erano presenti anche il direttore Enrico Lotito, il Direttore Sportivo Angelo Fabiani e il Responsabile del settore giovanile Mauro Bianchessi, come rivelato dalla stessa società nella nota seguente.

"C’erano proprio tutti, squadra, staff e dirigenza ieri sera nella Club House del Centro Sportivo di Formello. La Lazio Primavera si è ritrovata per la cena di Natale e per i tradizionali auguri di fine anno. A tavola per gli auguri e i propositi per il nuovo anno il Direttore Generale del settore giovanile Enrico Lotito, il Direttore Sportivo Angelo Fabiani e il Responsabile del settore giovanile Mauro Bianchessi.

Presenti anche Gianni Russo, direttore organizzativo del Centro Sportivo di Formello, e il Club Manager Alberto Bianchi. Il momento del brindisi è stata l'occasione per il direttore Lotito per ribadire le ambizioni della Società e del gruppo biancoceleste, chiamato a concludere positivamente l'anno, rinsaldare ancora di più il gruppo e andare dritti verso un unico obiettivo: la promozione in Primavera 1.".