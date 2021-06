Lazio, Coulibaly blindato: primo contratto firmato, respinto l'assalto dall'estero

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio riparte dal settore giovanile. Nonostante la sanguinosa retrocessione della Primavera, il club sta lavorando per blindare i calciatori più talentuosi dell'intero settore giovanile. Dopo aver blindato Antonio Troise, su cui era fortissimo un club inglese, è arrivata anche la firma del contratto di Larsson Coulibaly. Il centrocampista si è distinto nei playout nonostante giocasse sotto età ed è un calciatore davvero promettente. L'intuito e la conoscenza del settore determinante di Mauro Bianchessi hanno permesso al ragazzo, che ha una storia singolare e fino a pochi mesi fa non aveva mai frequentato una scuola calcio, di mettersi in luce con l'aquila sul petto. Il classe 2003, chiamato in Primavera da Calori, ha impressionato attirando più di qualche club straniero pronto a strapparlo alla Lazio. Bianchessi ha invece lavorato di fino insieme all’avvocato Gaio Presutti, manager del calciatore, trovando l'accordo per far firmare a Coulibaly un contratto di quattro anni con i biancocelesti. Primo contratto da professionista depositato e assalto estero respinto. Il ragazzo originario della Costa d'Avorio si farà apprezzare nella Lazio e sarà un punto fermo nella nuova squadra che verrà.