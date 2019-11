Lazio, il programma del settore giovanile: weekend carico di impegni

Weekend ricchissimo di impegni per il settore giovanile della Lazio. Non c'è tempo per respirare, il fine settimana si tingerà di biancoceleste a partire dal pomeriggio di sabato. Aprirà le danze la Primavera di Menichini, impegnata alle 14:30 contro il Chievo tra le mura amiche del Fersini. Quasi in contemporanea (alle ore 15:00) al Green Club l'Under 14 affronterà la Romulea, mentre il resto del programma si completerà la domenica con tutte le compagini biancocelesti impegnate in trasferta. Under 15 e 16 voleranno a Chiavari per incontrare la Virtus Entella (rispettivamente alle 10:30 e 12:30). Le aquile Under 17 incontreranno invece il Pisa alle 11, mentre in casa dell'Honey Soccer City arriverà la Lazio Under 13 (ore 12:45). Di seguito, tutto il programma del weekend del settore giovanile.

PRIMAVERA, 7ª giornata, All.: Leonardo Menichini

LAZIO-CHIEVO

Sabato 2 novembre ore 14.30, Stadio Mirko Fersini di Formello (RM)

UNDER 17, 8ª giornata, All.: Paolo Ruggeri

PISA-LAZIO

Domenica 3 novembre ore 11:00, Campo ‘G. Taccola’ | Via Redini, Uliveto Terme (PI)

UNDER 16, 9ª giornata, All.: Marco Alboni

VIRTUS ENTELLA-LAZIO

Domenica 3 novembre ore 12:30, Campo ‘A. Daneri’ | Via Parma, 314 - Chiavari (GE)

UNDER 15, 9ª giornata, All.: Tommaso Rocchi

VIRTUS ENTELLA-LAZIO

Domenica 3 novembre ore 10:30, Campo ‘A. Daneri’ | Via Parma, 314 - Chiavari (GE)

UNDER 14, 5ª giornata, All.: Simone Gonini

LAZIO-ROMULEA

Sabato 2 novembre ore 15:00, Centro Sportivo ‘Green Club

UNDER 13, 3ª giornata

HONEY SOCCER CITY-LAZIO

Domenica 3 novembre ore 12:45, Campo ‘San Francesco’ | Via Ludovico Buglio, 2

