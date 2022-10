Lazio Primavera, a Salerno alla ricerca di conferme: Sanà Fernandes vuole già il "bis"

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questa mattina la Lazio Primavera è partita direzione Salerno. I ragazzi di Sanderra cercheranno di tornare con i 3 punti in tasca. La gara è in programma alle ore 15 allo Stadio Volpe. La squadra si deve confermare dopo la vittoria convincente contro il Monopoli per 5-0. Si riparte dopo le due settimane di sosta del campionato. In questo frangente Sanà Fernandes è stato dato "in prestito" all'Under 18 biancoceleste. Nella gara odierna, riporta la rassegna stampa di Radiosei, il talento portoghese proverà a ripetersi in Primavera (gol al debutto dopo solo due minuti). Il talento portoghese dovrà dimostrare continuità. I suoi colpi lasciano presagire un futuro roseo, ma solo il tempo ci dirà lo spessore del giocatore.

LE CONDIZIONI - Floriani Mussolini è ancora infortunato, si è fermato Coulibaly (lesione muscolare). Per questa ragione è stato aggiunto al gruppo Andrea Marino come terzo fuoriquota: classe 2001. Il centrocampista era capitano dei baby nel 2020-2021, l'anno scorso ha giocato in prestito al Piacenza in Serie C dove ha totalizzato 26 presenze. In estate non ha trovato una squadra, si sta allenando con la Primavera e cercherà di sfruttare l'occasione contingente. Non sono in perfette condizioni nemmeno Troise (caviglia) e Castigliani (ferita alla tibia). Tra i convocati di mister Sanderra potrebbe essere inserito l'Under 18 Di Tommaso. Oggi la Lazio Primavera dovrà riscattare la sconfitta di dodici mesi fa a Salerno. Per ottenere la promozione non sono permesse troppe battute a vuoto, per confermare le buone impressioni delle prime due giornate con 6 punti conquistati.

