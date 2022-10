Lazio Primavera, gara cruciale al sesto turno: arriva il Benevento capolista

Fonte: Fabrizio Parascani

La Lazio Primavera non può più sbagliare. Siamo solo alla sesta giornata ma la gara è cruciale. Oggi i ragazzi di Sanderra sfidano il Benevento, in testa alla classifica insieme al Pescara a quota 13 punti. Come riporta la consueta rassegna di Radiosei, i biancocelesti hanno sei punti di ritardo rispetto alla coppia di testa. Fischio d'inizio alle 14.30 al “Nicola Ferrucci” di Campagnano di Roma. Questo perché al “Fersini” è in corso la semina. I baby biancocelesti, dopo le vittorie contro la Reggina in campionato e il Cosenza in Coppa Italia, vogliono provare a dare continuità. Al momento la Lazio è sesta, davanti ci sono Benevento e Pescara ma anche Pisa, Reggina e Viterbese. La stagione è agli inizi, ma non sono ammesse altre sbavature se si vuole puntare alla promozione diretta in Primavera 1.

LA FORMAZIONE - C'è da segnalare il rientro di Milani. Sono out Coulibaly, Rossi e Troise. I primi due fermati da problemi muscolari, il terzo, da problemi alla caviglia. Si dovrebbe proseguire con il 3-5-2, modulo che ha dato buone risposte contro Reggina e Cosenza.

