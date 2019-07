Lazio, primo colpo anche per l'Under 16: arriva un nazionale

Dopo aver messo a segno i primi colpi per Under 15 e Under 17, Bianchessi comincia l'opera di raffforzamento anche della selezione Under 16 che il prossimo anno sarà guidata ancora da Alboni. Alla Lazio dal Savio arriva il forte attaccante Valerio Crispi, classe 2004, la scorsa stagione 33 gol in campionato. Alto 1,85 metri, Crispi ha fatto valere il suo strapotere fisico anche in Nazionale: cinque gol in cinque presenze con l'Under 15 azzurra.



PRIMO COLPO PER L'UNDER 17

TANTI VOLTI NUOVI PER L'UNDER 15



CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE