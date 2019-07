Lazio, primo colpo di calciomercato per l'Under 17 di Ruggeri

La Lazio è molto attiva sul calciomercato anche per quanto riguarda il settore giovanile. Sul sito ufficiale annunciato un altro arrivo, questa volte per l'Under 17 di Ruggeri: "Primo colpo di mercato per la selezione Under 17. Dopo aver formalizzato alcuni innesti per la formazione Under 15, il settore giovanile biancoceleste si è assicurato per la prossima stagione un nuovo centrocampista che sarà aggregato alla compagine Under 17 guidata da Paolo Ruggeri. Si tratta di Lorenzo Ferro, mediano classe 2003 con caratteristiche da incontrista, che nella passata stagione si è aggiudicato il titolo regionale con la Tor Tre Teste, società dalla quale il calciatore è approdato in prestito alla Lazio".

