Lazio, weekend difficile per il settore giovanile. Rocchi: "Serve più convinzione"

Due sconfitte, un pareggio e una sola vittoria. Non è stato un weekend felice per il settore giovanile della Lazio. Che soffre praticamente in ogni partita, a cominciare dall'Under 17: il Genoa passa 0-4 al Green Club, partita da dimenticare. Male anche l'Under 16, caduta per 3-1 sul campo del Sassuolo, e l'Under 15 di Tommaso Rocchi. Il pareggio - sempre contro i neroverdi - seppur in rimonta, non soddisfa l'ex attaccante biancoceleste: “La partita è iniziata bene, l’atteggiamento era quello giusto. Ma alla prima occasione abbiamo subito gol a causa di una disattenzione. Di conseguenza abbiamo perso sicurezze, dando seguito a un primo tempo non buono. Nella ripresa siamo riusciti a pareggiare, ma ci dispiace perché avremmo potuto vincere. Serve più convinzione”. Vince solo l'Under 14 di Simone Gonini, vera dominatrice e schiacciasassi del campionato.

Under 17 | Campionato | 16ª giornata

LAZIO-GENOA 0-4

Marcatori: 2’ Boci (G), 79’, 87’ Sahli (G), 90’ Biaggi (G)

LAZIO: Moretti, Floriani, De Santis (59’ Franco), Santovito, Zaghini, Ferro, Castigliani, Russo (59’ Marinacci; 71’ Santilli), Riosa, Ferrante (46’ Manzo), Mancino (87’ Mari).

A disp.: Di Fusco, Pollini, Migliorati, Felici.

All.: Fratini

GENOA: Della Pina, Ghigliotti, Boci, Broso, Parodi (87’ Paoloni), Bolcano, Nesci (46’ Zanetti), Castiglione (71’ Vassallo), Piccardo (75’ Bacherotti), Fossati (87’ Biaggi), Sahli.

A disp.: Allarmati, Bamba, Hysa, Corci.

All.: Gervasi

Under 16 | Campionato | 16ª giornata

SASSUOLO-LAZIO 3-1

Marcatori: 20’ Kumi (S), 45’ Napolitano (L), 70’ Boakye (S), 84’ Semeraro (S)

SASSUOLO: Pizzolato, Darlato, Incerti, Milano, Semeraro, Corradini, Liguori, Zafferri, Sighinolfi (57’ Boakye), Salvemini, Kumi.

A disp.: Lombardo, Strozzi, Mambelli, Pivetti.

All. Bucchioni

LAZIO: Morsa, Bedini, Quaresima (68’ Nannini), Mancini, Ruggeri, Del Mastro (57’ Marafini), Milani, Tallini, Crespi (48’ Sternini), Napolitano, Legnante (68’ Serafini).

A disp.: Perazzolo, Rossi, Nori, Amadei.

All.: Alboni

Under 15 | Campionato | 16ª giornata

SASSUOLO-LAZIO 1-1

Marcatori: 15’ Pigati (S), 41’ Petta (L)

SASSUOLO: Scacchetti, Barbieri, Kwkaye, Pigati (51’ Vittoriani), Fabiani, Deri, Okojie, Petrosino, D’Ambrosio (61’ Gasparro), Bruno, Moriano (67’ Rovatti).

A disp.: Accursio, Mannini, Macchioni, Casini, Ravaioli, Toni.

All.: Gilioli

LAZIO: Magro, Casonato, Milani, Nazzaro, Dutu, Petta, Cannatelli, Oliva, Troise, Giubrone (58’ Di Tommaso), Di Venanzio (35’ Zanchetta).

A disp.: Polidori, Giranelli, Pancaro, Fabris, Iobbi, Petrucci, Reddavide.

All.: Rocchi

Under 14 | Campionato Pro | 10ª giornata

TERNANA-LAZIO 0-2

Marcatori: 36’, 73’ Marinaj (L)

TERNANA: Orlacchio (64’ Leonardigre), Bartolocci, Clericò (52’ Pompili), Maroccia, Bellavigna, Leonardi (63’ Rossi), Mangoni (41’ Vecchione), Aldrovandi, Primi (64’ Ciancuto), Marcheggiani (69’ Bertozzi), Carconi.

A disp.: Catana, Doga, Scoppi.

All.: Carocci

LAZIO: Renzetti, Ferraro, Ercoli, Silvestri, Losi, Barone, Ceccarelli, Paparelli, Serra (66’ Bigotti), Marinaj, Di Florio (36’ Gelli).

A disp.: Caruso, De Lorenzo, Stano, Carbone, Bordoni, Visconti.

All.: Gonini

CALCIOMERCATO LAZIO, CASASOLA VA AL CROTONE

CALCIOMERCATO LAZIO, JALLOW E' SCONTENTO

TORNA ALLA HOMEPAGE