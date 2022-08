PRIMAVERA - Ecco il calendario della Lazio: avvio in trasferta

Il 10 Settembre la squadra di Sanderra inizierà la nuova stagione, ecco il calendario delle partite che affronteranno nel Girone B

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Il prossimo 10 Settembre avrà inizio la nuova stagione della Primavera 2. La Lazio, inserita nel Girone B, si è posta come obiettivo quello di dominarlo e ottenere la qualificazione diretta in Primavera 1. La squadra di Sanderra ha conosciuto nei giorni scorsi i suoi avversari e in queste ore è stato svelato anche il nuovo calendario, rivelando l'ordine delle partite che verranno affrontate nella nuova stagione. Il primo match sarà in trasferta ad Ascoli, mentre la chiusura, a meno di playoff o playout, avverrà al Mirko Fersini di Formello contro il Perugia. Di seguito l'ordine e le date di tutte le partite, reso noto dalla LNPB:

"1ª giornata (10 settembre 2022-28 gennaio 2023)

Ascoli-Lazio

2ª giornata (17 settembre 2022-4 febbraio 2023)

Lazio-Monopoli

3ª giornata (1 ottobre 2022-11 febbraio 2023)

Salernitana-Lazio

4ª giornata ( 8 ottobre 2022-18 febbraio 2023)

Lazio-Virtus Entella

5ª giornata (15 ottobre 2022-25 febbraio 2023)

Reggina-Lazio

6ª giornata (22 ottobre 2022-4 marzo 2023)

Lazio-Benevento

7ª giornata (29 ottobre 2022-11 marzo 2023)

Imolese-Lazio

8ª giornata (5 novembre 2022-18 marzo 2023)

Pisa-Lazio

9ª giornata (12 novembre 2022-1 aprile 2023)

Lazio-Crotone

10ª giornata (26 novembre 2022-8 aprile 2023)

Pescara-Lazio

11ª giornata (3 dicembre 2022-15 aprile 2023)

Lazio-Ternana

12ª giornata (10 dicembre 2022-22 aprile 2023)

Viterbese-Lazio

13ª giornata (17 dicembre 2022-29 aprile 2023)

Lazio-Spezia

14ª giornata (14 gennaio 2023-6 maggio 2023)

Cosenza-Lazio

15ª giornata (21 gennaio 2023-13 maggio 2023)

Lazio-Perugia"