PRIMAVERA - Ecco le avversarie della Lazio nella prossima stagione

A Settembre la nuova stagione della Lazio Primavera avrà inizio, ecco le avversarie che la squadra di mister Sanderra dovrà affrontare...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio Primavera si prepara alla nuova stagione. Nella giornata di ieri la Lega reso note le date della nuova stagione e le avversarie che i biancocelesti affronteranno. La squadra di mister Sanderra avrà come obiettivo quello di centrare la promozione diretta e per farlo dovrà dominare l'intero Girone B, vedendosela contro Ascoli, Benevento, Cosenza, Crotone, Imolese, Monopoli, Perugia, Pescara, Pisa, Reggina, Salernitana, Spezia, Ternana, Virtus Entella e Viterbese. La scorsa stagione, la squadra allenata da Alessandro Calori, non era riuscita ad arrivare prima e, ai quarti di finale dei playoff, è stato poi eliminato dal Brescia. Un'annata fallimentare che andrà immediatamente cancellata. In questi giorni il nuovo allenatore ha lavorato a questo nel ritiro di Cascia e le amichevoli contro il Crotone (10 Agosto) e il Nuova Florida (13 Agosto) serviranno per preparare la squadra e ripartire al meglio per tornare nella categoria che la Lazio merita.