Primavera, la Lazio ospita la Reggina: quando e dove seguire il match

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

La vetta del girone B di Primavera 2 è tutto a tinte biancocelesti. La Lazio è prima in classifica a 39 punti e ha intenzione di rimanere lì, sul gradino più alto del podio che significa promozione in Primavera 1. Domani 25 febbraio alle ore 14.00 al campo Mirko Fersini nel Centro Sportivo di Formello i ragazzi di Sanderra ospiteranno gli ultimi della classe, la Reggina ferma a 13 punti. La sfida potrà essere seguita tramite la nostra diretta scritta sul sito lalaziosiamonoi.it o in tv su Lazio Style Channel al canale 233 di Sky.