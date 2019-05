PRIMAVERA - Lazio, Bonacina spera nel rinnovo: un mese per decidere il suo futuro

Dopo un lungo anno di Primavera 2, Valter Bonacina è riuscito a riportare la Lazio in Primavera 1, conquistando la promozione grazie alla vittoria dei play-off. Un percorso difficile, con tante difficoltà che però il tecnico, arrivato nel febbraio del 2018 a Roma, ha saputo superare insieme ai suoi ragazzi. In società però si discute sul suo futuro. Il contratto di Bonacina scade il 30 giugno, entro un mese si dovrà prendere una decisione definitiva. Un primo colloquio è già andato in scena con Tare che però ha preso tempo. Al momento il tecnico biancoceleste è a un bivio: il suo rinnovo non è da escludere ma la Lazio si sta comunque guardando intorno, riporta la rassegna stampa di Radiosei. In ogni caso non sarà Tommaso Rocchi il suo sostituto in caso di addio. Per l'ex attaccante biancoceleste si prospetta una stagione alla guida di Under 16 o Under 17, dopo la vittoria del campionato sopra la panchina dell'Under 14.

MILAN, GATTUSO: "LASCIO IL CLUB, SCELTA SOFFERTA"

CALCIOMERCATO LAZIO, BIRASCHI PIACE ANCORA

TORNA ALL'HOMEPAGE