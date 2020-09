PRIMAVERA - Lazio, cambiano le date delle gare contro Torino e Cosenza

Due variazioni per la Primavera della Lazio di mister Menichini. La Lega Serie A ha reso noto che il match contro il Cosenza, inizialmente in programma mercoledì 23 settembre 2020 a partire dalle ore 15:00 presso il 'Mirko Fersini' del Centro Sportivo di Formello, valida per il primo turno preliminare di Primavera TIM Cup, è stato fissato al medesimo orario di giovedì 24 settembre 2020. Allo stesso modo la gara tra Torino e Lazio, valida per la 1ª giornata della Primavera 1 TIM, si disputerà lunedì 21 settembre 2020 alle ore 11:00, anziché sabato 19 settembre 2020 alle ore 15:00, presso lo Stadio Comunale di Volpiano.

