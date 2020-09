Lazio, Lotito ottiene lo sconto per l'Olimpico: le ultime

RASSEGNA STAMPA - Il coronavirus ha lasciato un segno importante non solo come numero di vittime, ma anche per l'economia italiana. Il calcio, ovviamente, non è esente e ogni club deve fare i conti con i mancati introiti dovuti alle porte chiuse. Lazio e Roma hanno giocato la seconda parte della passata stagione senza pubblico e inizieranno la prossima nelle stesse situazioni. Così entrambe hanno parlato con Sport e Salute, società che gestisce l'impianto, per cercare di ottenere uno sconto per gli "oneri per la concessione in uso dello Stadio Olimpico e delle strutture commerciali annesse". Una cifra tra i 3 e i 4 milioni, divisi tra parte fissa e variabile in base alle richieste del club. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, Lotito ieri ha trattato con Sport e Salute ottenendo uno sconto di circa 300 mila euro sul pregresso e gettando le basi per l'accordo per la prossima stagione. La prossima settimana toccherà alla Roma. Sport e Salute, poi, vorrebbe incontrare entrambi i club per portare avanti un progetto comune e innovativo.

PROGETTI - L'idea è quella di aprire l'impianto anche in mezzo alla settimana ai cittadini con dei tour guidati. La società, per fidelizzare ancora di più i tifosi di Lazio e Roma, vorrebbe creare due piccoli musei (rispettivamente in Curva Nord e Curva Sud) dedicati ai biancocelesti e ai giallorossi. Oltre all'architettura del Foro Italico, così, i tifosi potrebbero ammirare anche i loro beniamini. Una percentuale dei biglietti di queste visite guidate finirebbe ai due club. Un progetto ambizioso che riguarderà da vicino Lazio e Roma e ancora in fase embrionale, ma che già a ottobre potrebbe compiere i primi passi in avanti.