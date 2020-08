PRIMAVERA - Lazio, Castigliani e Tare decidono il test contro il Flaminia

Altro test per la Primavera di mister Menichini che si prepara sia per l'inizio della nuova stagione che per la partecipazione alla Youth League. Nel match contro il Flaminia Civita Castellana, club di Serie D, a passare sono stati i biancocelesti imponendosi per 0-2. I gol sono stati siglati da Castigliani ed Etienne Tare.

