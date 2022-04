PRIMAVERA | Lazio, Crespi: "C’è tantissima amarezza, siamo stati sfortunati"

Fonte: sslazio.it

"C’è tantissima amarezza, ci siamo comportati da squadra ribaltando una gara difficile in un campo complicato". Questo è il parere di Valerio Crespi dopo il pareggio beffardo contro il Benevento arrivato nel finale di partita. L'attaccante della Lazio Primavera ha continuato: "Abbiamo iniziato male ed i nostri avversari sono andati subito in vantaggio. Siamo riusciti però a rialzarci fino all’ultimo calcio d’angolo, concesso in maniera dubbia dall’arbitro. Siamo stati sfortunati, pensiamo alla prossima partita. Nonostante il risultato, ci siamo ritrovati anche se dobbiamo completare il processo. I miei gol servono alla squadra, non semplicemente per la classifica marcatori”.