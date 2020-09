PRIMAVERA - Lazio, ecco il calendario: esordio esterno col Torino, derby a ottobre

Dopo la pubblicazione del regolamento e delle date del nuovo Campionato Primavera 1, la Lega Serie A ha ufficializzato anche il calendario. La Lazio di Menichini esordirà fuori casa contro il Torino il 19, la settimana successiva ancora in trasferta con la Sampdoria. La prima in casa è datata 3 ottobre, in occasione della sfida col Bologna. Il derby con la Roma alla quinta giornata: il 24 ottobre al Fersini e il 20 febbraio in casa dei giallorossi. Ecco il calendario completo in allegato.

1ª giornata Torino-Lazio (A. 19.09 – R. 30.01)

2ª giornata Sampdoria-Lazio (A. 26.09 – R. 06.02)

3ª giornata Lazio-Bologna (A 03.10 – R 13.02)

4ª giornata Sassuolo-Lazio (A 17.10 – R 17.02)

5ª giornata Lazio-Roma (A 24.10 – R 20.02)

6ª giornata Fiorentina-Lazio (A 31.10 – R 27.02)

7ª giornata Lazio-Roma (A 07.11 – R 06.03)

8ª giornata Juventus-Lazio (A 21.11 – R 13.03)

9ª giornata Lazio-Empoli (A 28.11 – R 03.04)

10ª giornata Lazio-SPAL (A 05.12 – R 10.04)

11ª giornata Atalanta-Lazio (A 12.12 – R 17.04)

12ª giornata Lazio-Cagliari (A 19.12 – R 24.04)

13ª giornata Inter-Lazio (A 09.01 – R 01.05)

14ª giornata Lazio-Genoa (A 16.01 – R 08.05)

15ª giornata Ascoli-Lazio (A 23.01 – R 15.05)

