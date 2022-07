PRIMAVERA | Lazio, il risultato inganna: 5-1 col Benevento, ma che prestazione!

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Sarebbe troppo facile farsi trarre in inganno dal risultato. Nonostante il passivo, la Lazio Primavera di Sanderra ha tenuto testa alla prima squadra del Benevento. I biancocelesti sono a Cascia, in Umbria, per il ritiro pre stagionale e hanno affrontato i campani nel primo test. Nonostante il divario di esperienza, i capitolini hanno tenuto testa ai giallorossi: il primo tempo si è chiuso sull'1-1 grazie alla rete di Crespi. L'attaccante, insieme a Castigliani e Troise, ha reso la vita difficile alla difesa avversaria. Grande prestazione anche di Milani che ha fatto il bello e cattivo tempo sulla catena di sinistra. Nella seconda frazione di gioco Sanderra ha cambiato gli interpreti in campo cercando di mantenere alto il livello. Il Benevento ha preso però il sopravvento e ha chiuso il match con un rotondo 5-1. Il gap tra le due rose è evidente (i ragazzi di Caserta militano in Serie B), ma nonostante ciò i biancocelesti si sono comportati bene lanciando buoni segnali per il futuro.