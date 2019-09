PRIMAVERA - Trapani - Lazio, al via la Coppa Italia: l'anteprima del match

Dopo le prime due convincenti gare nel campionato Primavera 1, la Lazio di Leonardo Menichini è pronta per fare il suo esordio anche in Coppa Italia. I biancocelesti saranno costretti a partire dal primo turno eliminatorio. Un percorso lungo che vedrà i capitolini entrare in scena quindi fin dall'inizio della competizione. Avversario il Trapani, formazione militante nel Girone B del campionato Primavera 2, che la Lazio dovrà affrontare in gara secca in trasferta complice il sorteggio non proprio fortunato. Appuntamento fissato per oggi alle ore 11 presso il centro sportivo Roberto Sorrentino di Fontanelle Sud.



TRAPANI - La formazione siciliana milita nel girone di Primavera 2 che la scorsa stagione vide protagonista la Lazio. Allenato da Giuseppe Scurto, ex calciatore di Palermo, Chievo e Roma, il Trapani è partito subito forte in campionato, ottenendo due vittorie nelle gare contro Cosenza e Frosinone. Difesa arcigna e attacco cinico, in entrambe le occasioni è bastato l'1-0 per portare a casa il bottino pieno. I siciliani guidano la classifica in solitaria e si candidano per una grande stagione. Occhi puntati su Valenti, attaccante forte e veloce che potrebbe creare diversi problemi.



LAZIO - Due vittorie in due partite anche per la Lazio di Leonardo Menichini. I biancocelesti sfidano il Trapani da favoriti, anche se il tecnico ex Salernitana sembra intenzionato a mandare in scena un ampio turnover. Alia, Armini, Ndrecka, De Angelis, Shoti, Moro e Tare non sono partiti con il resto della squadra. A questi si aggiunge anche Minala, il quale per motivi di regolamento non potrà prendere parte alla competizione (massimo cinque fuoriquota classe 2000). In porta Furlanetto avrà finalmente l'occasione di mettersi in mostra. Le novità più grandi a centrocampo, dove troverà spazio il nuovo acquisto Shehu e tornerà in regia Alessio Bianchi. Possibile turno di riposo per Falbo, che dovrebbe partire dalla panchina. Davanti esordio dal primo minuto per Russo, che affiancherà uno fra Nimmermeer e Zilli.

Pubblicato il 24/09 alle ore 01.00

Primo turno eliminatorio Primavera Tim Cup



25 settembre 2019, ore 11, Centro Sportivo Roberto Sorrentino, Fontanelle Sud



Trapani - Lazio



Probabili formazioni



TRAPANI (4-4-2): Bruno, Barbara, Laurenzi, Culcasi, Filì; Tolomello, Cataldi, Molinari, D'Anca; Valenti, Girgenti. A disp.: Mattiolo, Coglitore, Miceli, Di Maria, Pace, Gancitano, Mustaccia, Castiglione, Melia, Marrone, Sansone. All.: Giuseppe Scurto.

LAZIO (3-5-2): Furlanetto, Cipriano, Kalaj, Franco; Kaziewicz, Czyz, Bianchi, Shehu, Francucci; Russo, Nimmermeer. A disp. Marocco, Peruzzi, Pica, Petricca, Bertini, Falbo, Cesaroni, Moschini, Cerbara, Zilli. All. Menichini



Arbitro: Fabio Pirrotta (sez. di Barcellona Pozzo di Gotto)

Assistenti: Santino Spina e Emilio Micalizzi.