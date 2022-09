Primavera, un terzino convocato in Nazionale: ecco chi è

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dietro un cognome italianissimo batte un cuore honduregno. Stiamo parlando di Valerio Marinacci, tra i titolari indiscussi della Lazio Primavera allenata da Sanderra che oggi scenderà in campo alle 16 contro il Monopoli al Centro Sportivo di Formello. Il terzino è stato convocato dalla Nazionale sudamericana Under 20, ora in ritiro negli Stati Uniti, per l'amichevole contro il Guatemala. Marinacci potrebbe essere uno dei pilasti della formazione dell'Honduras durante la prossima Coppa del Mondo che si terrà in Indonesia nei mesi di maggio e giugno 2023.