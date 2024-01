FORMELLO - Lazio, Luis Alberto prova la magia derby: allenamento in gruppo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Altro che coniglio dal cilindro. Luis Alberto è riapparso dopo l'infortunio e ha svolto tutto l'allenamento in gruppo, partitella compresa. Erano previsti per oggi nuovi controlli a seguito della lesione di basso/medio grado dell’adduttore della coscia sinistra, riportata nel corso della partita contro l'Empoli. Lo spagnolo ha ricevuto il via libera da parte dello staff medico e si è riunito ai compagni: a fine seduta ha poi svolto un lavoro atletico a parte. Il derby in Coppa Italia è dietro l'angolo e il Mago è pronto a stupire. Nuove valutazione saranno fatte tra il pomeriggio di oggi e la rifinitura di martedì. I segnali sono comunque incoraggianti.

LA SEDUTA. La squadra si è ritrovata in mattinata all'indomani del match vinto in casa dell'Udinese. Lavoro di scarico per chi è partito titolare, a cui si è aggiunto anche Vecino, decisivo entrando a partita in corso. Assenti sia Isaksen che Zaccagni, usciti acciaccati dal terreno della Bluenergy Stadium. Saranno valutati in vista della Roma. Per Kamada invece allenamento completo con i calciatori subentrati e quelli che non sono stati impiegati contro la formazione di Cioffi. Aggregati al gruppo anche i due Primavera, Saná Fernandes e Sardo.

