FORMELLO – Lazio, si ferma Correa. Emergenza in attacco, Inzaghi studia le alternative

La seduta mattutina di oggi non regala notizie positive a Simone Inzaghi che deve fare i conti con assenze e stop imprevisti per la sfida di Europa League contro il Celtic. L’ultimo in ordine temporale quello del “Tucu” Correa. L’argentino scende in campo con i compagni, poi durante la fase di possesso palla si accascia a terra e si fa applicare del ghiaccio sul polpaccio. Pochi secondi per riprovare, poi però sconsolato abbandona il campo. Le sue condizioni andranno valutate nelle prossime ore, dovrebbe comunque trattarsi solamente di una contusione. Una brutta notizia che arriva nel momento peggiore viste le assenze di Caicedo e Immobile. Entrambi ieri si sono presentati presso la clinica Paideia per dei controlli. Il primo per un problema alla clavicola (dipenderà dalla sua resistenza al dolore, non ha riportato lussazioni), il secondo invece aveva in programma una visita al ginocchio. Col Milan è uscito anzitempo per un affaticamento che comunque non preoccupa. Assenti anche Marusic e Radu: problemi muscolari per entrambi, sembra scontato il loro ritorno solo dopo la sosta.



LA FORMAZIONE - Le pesanti assenze in attacco aprono diversi interrogativi sull’undici che potrebbe scendere in campo giovedì col Celtic. Se Immobile dovesse farcela, al suo fianco potrebbe essere avanzato nuovamente Luis Alberto. C’è anche Adekanye fra i possibili candidati, ma finora Inzaghi lo ha preso poco in considerazione e difficilmente lo schiererà in una partita così importante. Il possibile spostamento di Luis Alberto potrebbe favorire Berisha a centrocampo, vista l’assenza per squalifica di Cataldi. Leiva dovrebbe riposare, oggi non si è allenato così come Lukaku (assente per il secondo giorno consecutivo). Parolo prenderà il posto del brasiliano, Milinkovic completerà il terzetto. In difesa Acerbi pronto a spostarsi sul centro-sinistra, Vavro tornerà da centrale. Dubbio sul centro-destra fra Patric e Luiz Felipe. Lo spagnolo è il jolly: potrebbe anche giocare come esterno a destra. A sinistra ballottaggio tra Lulic, oggi a riposo, e Jony. Lukaku non è utilizzabile in Europa (ha ricevuto un permesso in questi giorni). Domani sarà il giorno decisivo per sciogliere i dubbi, Inzaghi ha altre 24 ore per pensarci.

Pubblicato il giorno 5/11/19 alle ore 12:15