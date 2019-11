Serie A, Immobile tra i 60 bomber della storia. E contando quelli in attività…

‘Ciro is on fire’. Non si contano più i riconoscimenti ottenuti e le classifiche in cui l’attaccante ricopre una posizione di primo piano. I gol di Immobile, 112 totali in Serie A, gli hanno consentito di entrare tra i sessanta bomber della storia del nostro campionato. L’attaccante, riporta Lazio Page, è balzato al 58esimo posto in classifica, agganciando Cavani, Cassano e Pellissier, che hanno siglato il suo stesso numero di reti. Contando, invece, solamente i giocatori ancora in attività, il bomber di Torre Annunziata è in terza posizione, preceduto da Gonzalo Higuain al 53esimo posto e Fabio Quagliarella al 23esimo. Da segnalare, però, che hanno fatto meglio di ‘Ciruzzo’ sia Icardi che Ibrahimovic, che però non sono attualmente presi in considerazione poiché non stanno in giocando in Italia. Nel caso dovessero tornare in Serie A a gennaio, sarebbero conteggiati.

Lazio, Inzaghi sorride e si gode una difesa da Champions League

Serie A, gli attaccanti più precisi: Immobile batte CR7

TORNA ALLA HOMEPAGE