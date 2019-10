Calciomercato Lazio, A Bola: “Il riscatto di Wallace ammonta a 25 milioni”

Ha salutato la Lazio in estate, Fortuna Wallace, ma con tutta probabilità il suo trasferimento allo Sporting Braga sarà solo temporaneo. Difficilmente il prestito verrà trasformato in acquisto definitivo dagli Arsenalistas, specialmente alle cifre riportate da A Bola. Secondo l'autorevole quotidiano sportivo portoghese, infatti, il club biancoceleste avrebbe fissato il riscatto del brasiliano a una cifra spropositata: “Wallace è stato ceduto in prestito (dalla Lazio ndr) con lo scopo di fargli trovare posto al Braga, così da farlo salire di prezzo per poi tornare a Roma” - scrive A Bola, che poi svela la cifra - “Per questo motivo il suo diritto di riscatto ammonta a 25 milioni di euro”. Un valore che, se dovesse corrispondere al vero, sarebbe di gran lunga fuori mercato e quindi indicativo del desiderio dei biancocelesti di far tornare il brasiliano nella Capitale, per poi discutere del suo futuro nella prossima estate. Anche perché: “Gli acquisti più costosi (delle ultime due sessioni di calciomercato ndr) dello Sporting Braga sono stati Bruno Viana e Galeno, entrambi pagati 3,5 milioni di euro”, conclude A Bola.

Pubblicato il 10/10 alle 18:05