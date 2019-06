Calciomercato Lazio, a volte ritornano: Hinteregger ipotesi per la difesa

A più riprese, dal 2013 al 2017, il nome di Martin Hinteregger è stato accostato alla Lazio. Ora, secondo la rassegna stampa di Radiosei, sembra essere tornato una possibilità, un profilo al quale Tare starebbe pensando per rinforzare la difesa. Ma andiamo con ordine. Il centrale austriaco (che oggi ha 26 anni) è finito nelle mire dei biancocelesti fin da quando giocava per il Red Bull Salisburgo, squadra con cui gli intrecci di mercato non sono mai mancati. Da quel momento Hinteregger ha cambiato ben tre casacche, vestendo nell'ordine i colori di Borussia Monchengladbach (in prestito), Augsburg ed Eintracht Francoforte. Proprio con le aquile, club con il quale la Lazio ha combattuto nel girone di Europa League, l'austriaco ha chiuso la stagione dopo essere arrivato lo scorso gennaio a titolo temporaneo. Hinteregger, infatti, è ancora di proprietà dell'Augsburg, società nella quale tornerà ufficialmente il prossimo 30 giugno. Le strade dei biancorossoverdi e del centrale, però, sono destinate a separarsi. L'Augsburg lo vuole cedere a titolo definitivo, e avrebbe già ricevuto un'offerta di 15 milioni dal Crystal Palace. Offerta che l'austriaco ha cordialmente rispedito al mittente: Hinteregger ha voglia di ascoltare altre proposte, l'esperienza inglese non lo intriga particolarmente. Ecco perché la Lazio potrebbe tornare su di lui. Solo il calciomercato dirà se quello tra i biancocelesti e Hinteregger non sarà nient'altro che l'ennesimo accostamento da registrare, per ora aggiorniamo la tabella: dal 2013 al 2019, il suo nome viaggia ancora di pari passo con le suggestioni per rinforzare al difesa della Lazio.

CALCIOMERCATO LAZIO, ADEKANYE L'INSTANCABILE

CALCIOMERCATO LAZIO, AL MALAGA VANNO BENE 2 MILIONI PER JONY

TORNA ALLA HOMEPAGE