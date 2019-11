Calciomercato Lazio, concorrenza per Amrabat: c'è l'offerta del Napoli

Il Verona è la grande sorpresa di questo inizio di Serie A. Nono posto (in coabitazione con il Parma ottavo), a -2 dal Napoli e quindi dall'Europa. Una grande sorpresa che al suo interno cela tante piccole rivelazioni, da Kumbulla a Rrahmani, passando per Sofyan Amrabat. Tutti già uomini-mercato, anche se è specialmente su quest'ultimo che si stanno muovendo le sapienti mani dei ds di mezza Italia. Tra di loro c'è anche la Lazio, rappresentata da Igli Tare, che però dovrà guardarsi bene dalla concorrenza di diversi top club. Specialmente il Napoli. De Laurentiis, infatti, è pronto alla rivoluzione. Il patron degli azzurri è rimasto deluso sia dentro che fuori dal campo dallo zoccolo duro della squadra di Ancelotti. Ecco dunque che il centrocampista marocchino rappresenterebbe il primo tassello del nuovo ciclo partenopeo, la dimostrazione lampante che il vento sta cambiando.

I VINCOLI - La situazione è questa: stando alle regole FIFA Amrabat, che in questa stagione ha già giocato in partite ufficiali con due club (Bruges e Verona), non può trasferirsi a gennaio e quindi resterà tra le mura del Bentegodi almeno fino a giugno prossimo. L'Hellas lo ha acquistato in prestito con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni, riscatto che eserciterà per poi rivendere il giocatore per una cifra di gran lunga superiore. Il Napoli sta quindi cercando di mettere le mani avanti e assicurarsi Amrabat anticipando l'asta che si scatenerà nel prossimo calciomercato estivo. La prima offerta è già stata recapitata: 10 milioni. Non bastano, il Verona vuole di più essendo forte della certezza di avere a disposizione il marocchino fino al termine del campionato. Ma la trattativa continua, specialmente tra il Napoli e gli stessi agenti del centrocampista, mentre anche Fiorentina e Inter stanno iniziando a bussare alle porte dei veneti. Insomma, la “guerra” per Amrabat è già cominciata. Starà alla Lazio decidere se farne parte o meno.

