Calciomercato Lazio, cresce la concorrenza per Murillo: piace al Villarreal

Rinnovare, trasformare, cambiare. Sono i verbi sui quali si basa la politica del calciomercato della Lazio, mai come quest'anno vogliosa di cominciare un nuovo ciclo mescolando fin dal ritiro estivo le carte in tavola. Per questo, come emerso nelle ultime ore, anche un senatore come Radu sembra prossimo alla partenza. E, tra i tanti profili che Tare sta vagliando per la difesa, c'è anche quello di Jeison Murillo: 27 anni appena compiuti, ex Inter e Barcellona. Il difensore colombiano non è stato riscattato dai blaugrana, ed è tornato a Valencia con l'idea di non disfare nemmeno le valigie. Sono tanti i club su di lui, l'ultimo in ordine di tempo è il Villarreal di Javier Calleja. Il tecnico dei sottomarini gialli avrebbe individuato in Murillo il giusto mix nel rapporto esperienza/età per rinforzare la propria difesa. Un ostacolo in più per la Lazio, ancora alla ricerca di un difensore che possa sostituire il partente Wallace per la prossima stagione.

LAZIO, NIENTE WESLEY

CALCIOMERCATO LAZIO, IL NAPOLI SU RADU

TORNA ALLA HOMEPAGE