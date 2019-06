Calciomercato Lazio, dal Brasile: “Il Flamengo non sta trattando Wallace"

Voci, conferme, smentite. Del possibile trasferimento di Fortuna Wallace al Flamengo se ne sta parlando tanto a Roma quanto in Brasile, e proprio dal paese verdeoro una nuova indiscrezione è rimbalzata nelle ultime ore. La riporta il giornalista di Fox Sports Brasil Benjamin Back, ecco le sue parole: “Ho parlato con un dirigente del Flamengo e mi ha riferito che non è in trattativa per Wallace della Lazio”. Una smentita senza mezzi termini, alla quale si è anche aggiunta la conferma dell'interesse del club carioca per Jemerson (centrale del Monaco) e Zapata, che il 30 giugno si svincolerà dal Milan. Nonostante le parole dello stesso Wallace, in questo momento il brasiliano non sembra così vicino a vestire la maglia del Flamengo.

