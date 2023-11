Calciomercato Lazio | Gila torna in patria? Una squadra in pressing per lui

In questa stagione Mario Gila non sta trovando spazio. Tra Champions League e campionato il centrale spagnolo non è sceso in campo neanche per un minuto, motivo per cui il suo futuro a gennaio potrebbe portarlo altrove. La Lazio, da questo punto di vista, non sembrerebbe imporsi, anzi avrebbe aperto alla sua cessione, a patto di trovare un sostituto. Secondo quanto riporta Estadio Deportivo, la volontà del calciatore di tentare un'altra avventura avrebbe fatto breccia nel cuore di un club spagnolo: il Granada. Diciannovesimo in Liga con una sola vittoria e ben otto sconfitte, la rosa allenata da Paco Lopez necessita al più presto di rinforzi e tra i reparti in cui la società dovrà operare con maggiore rapidità c'è quello difensivo.

GILA PROFILO APPREZZATO - In questo senso prende quota il nome di Mario Gila. Il centrale spagnolo è il profilo perfetto per gli andalusi: cresciuto nelle giovanili di Espanyol e Real Madrid conosce alla perfezione il campionato. La sua giovane età e le prestazione dello scorso anno, inoltre, lo rendono un giocatore sul quale puntare tanto per il presente, quanto per il futuro. Nelle intenzioni del Granada, stando a quanto giunge dalla Spagna, ci sarebbero quelle di acquistare il calciatore o assicurarselo in prestito ma mantenendo l'opzione di riscattarlo al termine della stagione. La Lazio, sostituto permettendo, non dovrebbe opporsi in tal senso e individuando il rincalzo giusto, sarebbe disposta anche a lasciarlo andare.

NON SOLO GILA - Il classe 2000, però, non sarebbe l'unico profilo verso il quale gli iberici avrebbero mostrato interesse. Restando, infatti, in Serie A sarebbe stato registrato un importante gradimento anche verso il difensore del Torino, David Zima. Il ventitreenne, pagato 6 milioni di euro dai granata, conta solo 80' in campionato e a gennaio potrebbe lasciare l'Italia per trovare maggiore spazio e continuità. A questi si aggiunge un nome più esotico ed esperto: Lautaro Giannetti. Nato nel 1993 e di nazionalità argentina, rappresenta un'occasione per il suo contratto in scadenza a dicembre con il Vélez Sarsfield, squadra in cui ha giocato tutta la sua carriera, almeno per ora.