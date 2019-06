Calciomercato Lazio, idea Rosario: ci sono anche Inter e Atalanta

LAZIO - Classe 1997, veste la maglia del Psv, con Van Bommel in panchina è esploso lasciando il segno e attirando l'attenzione di molti club. Stiamo parlando di Pablo Rosario, centrocampista olandese tuttofare. Difende, si inserisce in fase offensiva, discreti lampi di tecnica e un tiro dalla distanza invidiabile. In questa stagione ha segnato all'Inter in Champions League e ha strappato la prima convocazione con esordio in Nazionale. I nerazzurri, così come Lazio e Atalanta, stando a quanto riferisce calciomercato.com, avrebbero messo gli occhi su di lui per rinforzare il centrocampo. Il suo valore di mercato è fra i 10 e i 15 milioni di euro.