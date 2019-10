Calciomercato Lazio, Lucas Vazquez in uscita dal Real: biancocelesti in fila

Prima fase della stagione, prime partite, primi calcoli da fare. La sosta per le nazionali ha permesso ai club di riflettere, analizzare difetti e lacune. E dunque iniziare ad attivarsi in sede di calciomercato. Non fa eccezione il Real Madrid, primo in Liga e disastrosamente ultimo del suo girone di Champions League: ovvero la competizione che da quelle parti conta davvero. È già partita l'epurazione, dalla quale è momentaneamente escluso Zidane. Non i giocatori, però, a partire da Lucas Vazquez. L'ala destra è nata e cresciuta nei Blancos ma, a 28 anni, nessuno a Madrid sembra più credere nella sua consacrazione definitiva. Ecco allora che per lui si aprono le porte del calciomercato, probabilmente già a gennaio. Come riporta Don Balon, lo spagnolo è uscito dalla grazie di Zidane che non gli concede più di qualche scampolo di partita. Il ragazzo, dicono in Spagna, sembra aver perso quella fiducia nei propri mezzi che solo un trasferimento potrebbe ripristinare. Il talento di certo non gli manca, così come le pretendenti che Don Balon mette tutte in fila: “Valencia, Siviglia, Betis, Everton, Wolverhampton, Napoli, Roma, Milan, Lazio, Schalke 04 e Bayer Leverkusen”. Anche i biancocelesti, quindi, potrebbero mettersi sulle sue tracce. Si parla però di una valutazione intorno ai 20 milioni di euro. Tanti, considerando anche che in questo momento Vazquez pare difficile da collocare nel 3-5-2 di Inzaghi. Resta un'opzione, sulla quale servirebbe comunque lavorare in fretta. L'esterno infatti avrebbe già anticipato il suo probabile addio in inverno a Sergio Ramos, capitano e - dicono - suo migliore amico.

