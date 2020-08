Calciomercato Lazio, per l'attacco c'è anche Nicolàs Gonzalez dello Stoccarda

La Lazio alla ricerca di uno o due innesti per completare il reparto avanzato. Oltre a Borja Mayoral, Muriqi e Wesley, fra i candidati ci sarebbe anche Nicolàs Gonzalez dello Stoccarda. Il centravanti si è reso protagonista in questa stagione segnando 14 gol in 27 partite, nonostante sia appena 22enne. Stando a quanto scrive il Daily Mail però, la concorrenza sarebbe molta. Milan, Inter, Roma e Napoli avrebbero chiesto informazioni, ma il club più interessato è il Leeds di Marcelo Bielsa. Per lui la società inglese, che tornerà dopo una lunga assenza in Premier League la prossima stagione, sarebbe disposta a spendere 22 milioni di euro.

