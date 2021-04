Calciomercato Lazio, torna di moda Yaremchuk. Dal Belgio: "Tre club interessati"

L'ultima indiscrezione di mercato che riguarda la Lazio arriva direttamente dal Belgio. Il portale voetbalnieuws.be torna ad accostare Roman Yaremchuk ai biancocelesti dopo averne parlato a più riprese nel 2019. Secondo i media locali, il club capitolino non sarebbe l'unico ad aver messo l'attaccante del mirino: anche Wolverhampton e Arsenal lo terrebbero in considerazione. Il calciatore del Gent lascerà con tutta probabilità la propria squadra a fine stagione: la cifra richiesta dalla dirigenza per il suo cartellino è di circa 15/20 milioni. Per il momento non è stata recapitata ancora alcun offerta, ma gli addetti ai lavori sono sicuri che le società interessate cercheranno di rendere concreta la trattativa già nelle prossime settimane. Arrivato al Gent dalla Dinamo Kiev, il talento ucraino classe '95 si è guadagnato spazio nella Jupiler Pro League, al punto da attirare su di sé anche le attenzioni del Bruges nella sessione di calciomercato della scorsa estate.

