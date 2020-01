Calciomercato Lazio, Wanyama resta nel mirino: i dettagli della trattativa

Non c'è solo Olivier Giroud nel mirino della Lazio. In questi ultimi due giorni di mercato il club biancoceleste sta lavorando su un doppio tavolo. Entrambe le piste portano in Premier League: da una parte l'attaccante del Chelsea, dall'altra Wanyama del Tottenham. Ruolo e caratteristiche diverse, il keniota classe 1991 andrebbe a rinforzare il centrocampo di Inzaghi dopo la partenza di Berisha. Non sarà facile concludere l'operazione visti i tempi brevi e la folta concorrenza intorno al calciatore. A cominciare dall'Aston Villa, che avrebbe già contattato gli Spurs per intavolare la trattativa, mentre in Ligue 1 il mediano piace molto al Rennes. Attenzione anche al campionato italiano, con la Fiorentina pronta a inserirsi nella lotta per Wanyama.

Pubblicato il 30/01 alle ore 16:15