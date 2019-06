Dall'Inghilterra: “Al West Ham piace Immobile”. Ma per la Lazio è incedibile

Dopo l'acquisto di Felipe Anderson, il West Ham sembra aver individuato nella Lazio una landa fertile dove sviluppare il proprio mercato. La squadra di Pellegrini ha bisogno di un bomber, figura di cui ha totalmente sentito la mancanza in questa stagione (il miglior marcatore degli Hammers è stato Arnautovic con 10 gol), e per questo starebbe pensando anche a Ciro Immobile. Un'eventualità totalmente da scartare, i biancocelesti non lasceranno andare il proprio attaccante per nessuna cifra: Il 17 di Inzaghi è incedibile, anche su di lui si fonderà il nuovo corso del tecnico piacentino. Quindi, il West Ham dovrà guardare altrove. La Lazio e Immobile andranno avanti insieme, non c'è alcun dubbio su questo.

