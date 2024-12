Gomez, dall'Argentina: "Più vicino alla Lazio che a qualsiasi altro club"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

"Valentín Gómez: più vicino alla Lazio che a qualsiasi altro club". È questo quanto scritto su X da Juan Cortese, giornalista di TyCSports. A una manciata di giorni dall'inizio della sessione invernale di calciomercato, arrivano conferme relative alla potenziale trattativa tra Lazio e Velez per l'argentino classe '03. Se ne sta parlando con frequenza in questi giorni: secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni, la dirigenza laziale si sarebbe mossa in anticipo rispetto alla concorrenza guadagnando un importante vantaggio. In particolar modo, la Lazio sarebbe stata indicata come club favorito per la sua forza finanziaria, superiore rispetto alle altre società interessate. E ora le conferme arrivano ovunque.

Pubblicato il 23/12