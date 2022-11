Lazio | Non solo Juve, dalla Spagna insistono: "Un club di Premier su Milinkovic"

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Come in ogni sessione di mercato che si rispetti ormai, i laziali devono fare i conti con le continue voci sulla possibile partenza di Milinkovic-Savic, accostato più volte sia a club italiani (qui la situazione con la Juventus), che esteri. Secondo le ultime voci in arrivo dalla Spagna e più precisamente dalla redazione di TodoFichajes, sono appunto i bianconeri, il Manchester Utd, il PSG e l'Arsenal, le più interessate al centrocampista serbo.

In particolare l'Arsenal avrebbe offerto 60 milioni di euro per strappare il biancoceleste dalle mani della Lazio ma, sapendo delle alte richieste da parte di Lotito (almeno 100 milioni), i Gunners aggiungerebbero anche il centrocampista belga classe 1999 Sambi Lokonga per convincere il patron. L'accordo sarebbe già stato rifiutato dalla Lazio, ma i londinesi sarebbero disposti a fare uno sforzo in più.