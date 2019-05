Classifica Serie A, il Bologna è salvo. Lazio ferma all'ottavo posto

Finisce 3-3 tra Lazio e Bologna, un pareggio utile per gli uomini di Mihajlovic per festeggiare la salvezza matematica alla penultima giornata. Il punto guadagnato all'Olimpico porta infatti il Bologna a quota 41, a quattro sicuri punti di distanza dal Genoa terzultimo. Poco utile invece per la Lazio il punto di questa sera, che non le permette neanche di scavalcare il Torino - ancora distante un punto - in una classifica a cui però non ha più nulla da chiedere.