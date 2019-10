Classifica Serie A, la Lazio guadagna una posizione. Ronaldo salva la Juventus

La seconda vittoria consecutiva porta la Lazio al quinto posto in classifica insieme al Napoli, raggiunto nel finale dall’Atalanta tra le polemiche e il Cagliari. I sardi confermano l’ottimo avvio stagionale battendo 3-2 il Bologna in una gara ricca di emozioni. Un punto in più e quarto posto per la Roma che, nonostante l’espulsione di Fazio alla mezz’ora, passeggia a Udine con Zaniolo, Smalling, Kluivert e un rigore di Kolarov. Come al San Paolo caldissimo anche il finale dello Juventus Stadium che vede i bianconeri di Sarri riprendersi il primo posto ai danni dell’Inter con un rigore di Ronaldo al 96esimo. A cui pochi minuti prima era stato annullato un gol per fuorigioco. Il Genoa era anche in dieci uomini per la doppia ammonizione incassata a inizio ripresa da Cassata. A Reggio Emilia Boga illude il Sassuolo, ma la Fiorentina nella ripresa la ribalta con Castrovilli e Milinkovic. Sfiora il colpaccio infine il Lecce che segna con Lapadula, prima di farsi raggiungere nel recupero da Ramirez. La Sampdoria resta però comunque ultima.