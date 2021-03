Il Milan sbanca il Franchi: Calhanoglu fa gioire Pioli

Il Milan non sbaglia e sbanca il Franchi in una gara rocambolesca contro la Fiorentina. La squadra di Prandelli infatti per alcuni tratti ha dominato la gara passando anche in vantaggio, alla fine però i viola si sono rifatti rimontare e sono andati ko contro i rossoneri. A dare il via alle danze ci ha pensato Ibrahimovic al 9' ma è Pulgar a regalare il pareggio ai padroni di casa. Primo tempo quindi che si chiude in parità; al 51' nuovo vantaggio della Fiorentina con il gol di Ribery. I rossoneri non mollano e poco dopo rimettono in pari la gara con la rete di Brahim Diaz. Al 72' è un bellissimo gol di Calhanoglu a regalare la vittoria alla squadra di Pioli che si porta a 59 punti in classifica a sei distanze dalla capolista Inter che ha però da recuperare il match contro il Sassuolo, i viola rimangono invece a 29 punti.

