Inter, oggi la ripresa: Conte pensa a due cambi in vista della Lazio

C'è entusiasmo nella Milano nerazzurra, l'Inter di Conte è a punteggio pieno dopo quattro giornate ed è reduce dalla vittoria nel derby. Il mister ex Juve ha concesso ai suoi un giorno di riposo, ma già oggi si riprenderanno gli allenamenti in vista del turno infrasettimanale contro la Lazio. Conte ha intenzione di affidarsi alla profondità della sua rosa per la sfida contro Inzaghi e, come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, mercoledì sera si potrebbero vedere in campo due novità: Biraghi - che ha lavorato molto per colmare il gap di condizione e ora potrebbe essere pronto per far rifiatare Asamoah - e Alexis Sanchez. Difficile che il cileno venga impiegato dal primo minuto, ma potrebbe essere un'arma da usare a partita in corso. Anche Lazaro scalpita per una maglia da titolare. Inzaghi dovrà preparare le contromosse adeguate.

