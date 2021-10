Lazio - Fiorentina, scelto l'arbitro del match: i precedenti

La Lazio deve necessariamente mettere alle spalle il brutto ko contro il Verona. Non c'è spazio infatti per pensare troppo, mercoledì sera allo stadio Olimpico la squadra di Sarri incontrerà la Fiorentina di Italiano nel match in programma alle 20:45. A dirigere la gara sarà l'arbitro Giovanni Ayroldi della sez. di Molfetta.

Assistenti - Longo-Lombardi

IV UOMO - Rapuano

VAR - Guida

AVAR - Tegoni

I PRECEDENTI - Il direttore di gara pugliese ha arbitrato una sola volta la Prima Squadra della Capitale: era lo scorso gennaio, quando i biancocelesti superarono 2-1 il Parma, in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia 2020/2021.

