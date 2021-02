Serie A, al via la 23esima giornata: in campo Fiorentina - Spezia e Cagliari-Torino

Inizia oggi il 23° turno di Serie A. Due gli anticipi di giornata: alle 18:30 scenderanno in campo Fiorentina e Spezia in una gara importantissima per i viola che ancora vivono una situazione critica in classifica. Questa sera invece scontro salvezza tra Cagliari e Torino: le due squadre infatti si trovano a soli due punti di distanza, la compagine di Di Francesco a 15 e quella di Nicola a 17 e occupano rispettivamente il quartultimo e terzultimo posto in classifica.

