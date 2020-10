Serie A, Atalanta a punteggio pieno: battuto anche il Cagliari per 5-2

Non sbaglia, neanche questa volta, l'Atalanta di Gasperini che mette ko pure il Cagliari. Nel lunch match della terza giornata di campionato, la Dea passa in vantaggio con Muriel, ma si fa raggiungere da Godin poco dopo. Il pareggio dei sardi è solo illusorio: prima dell'intervallo i bergamaschi ne fanno altri tre con Gomez, Pasalic e Zapata. Nella ripresa un gol per parte (Joao Pedro e Lammers) sigillano il risultato sul 5-2. Atalanta a punteggio pieno in classifica, Cagliari che rimane fermo a un punto.

