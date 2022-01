Serie A, Fiorentina forza 6: esordio da incubo per Konko

Esordio shock per l'ex biancoceleste Abdoulay Konko chiamato a sedere sulla panchina del Genoa in attesa del nuovo allenatore Labbadia. Al Franchi di Firenze non c'è storia tra le due squadre e la compagine di Italiano si impone a valanga per 6-0 sui liguri. Odriozola apre le marcature, raddoppia Bonaventura e al termine della prima frazione di gioco Biraghi porta la viola sul triplo vantaggio. Nella ripresa la musica non cambia e c'è gloria anche per un'altra rete di Biraghi, un gol di Vlahovic e il segno di Torreira. La Fiorentina agguanta Lazio e Roma e quota 35, il Genoa rimane penultimo a 12 punti.