Serie A, giudice sportivo: terza sanzione per Acerbi, tre giornate a De Paul per lo schiaffo a Candreva

Sono state rese note tramite un comunicato ufficiale sul sito della Lega Serie A le decisioni del giudice sportivo in merito alla terza giornata di campionato. In casa Lazio si registra la terza sanzione per Francesco Acerbi in tre partite, in virtù dell'ammonizione ricevuta dal difensore biancoceleste sul finire del match contro la Spal. Seconda sanzione per Radu, prima invece per Patric. Il caso dello schiaffo di De Paul a Candreva, che tanto aveva fatto discutere durante Inter-Udinese, viene infine sanzionato dal giudice con ben tre giornate di squalifica nei confronti del centrocampista bianconero.

