Serie A, il Milan cala il tris al Tardini di Parma e consolida il secondo posto

Torna a vincere il Milan di Pioli che al Tardini si impone per 1-3 sul Parma oramai sempre più destinato alla retrocessione. La gara si sblocca quasi subito, precisamente all'8 minuto con la rete segnata da Rebic e poi allo scadere del primo tempo raddoppia con Kessié. I rossoneri nella ripresa rimangono in dieci per l'espulsione di Ibrahimovic ad opera dell'arbitro Maresca. Il direttore di gara ha estratto il rosso diretto ai danni dello svedese per le veementi proteste. In superiorità numerica la squadra di D'Aversa trova la rete che accorcia il risultato Gagliolo ma non basta per trovare il pareggio. Nel finale il gol di Leao chiude definitivamente il match. La squadra di Pioli rimane seconda in classifica a 63 punti, i crociati penultimi a 20.

